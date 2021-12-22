Ізраїль почне вакцинацію від коронавірусу четвертою дозою

Аня Мартинюк 22 грудня 2021, 09:54

Також влада країни скоротила інтервал між вакцинацією.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 грудня, стало відомо, що ізраїльська влада рекомендує зробити четверте щеплення від коронавірусу жителям країни старше 60 років, а також медпрацівникам на тлі штаму коронавірусу «Омікрон».

За даними видання ВВС, прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет нагадав, що ізраїльські громадяни були першими, хто отримав третю дозу вакцини.

«Ми також продовжуємо бути піонерами щодо четвертої дози», - наголосив він.

Тим часом міністр охорони здоров'я Ізраїлю Ніцан Горовіц закликає людей вакцинуватися четвертою дозою якнайшвидше. Як відомо, четверту дозу можна отримати через чотири місяці після третього щеплення. Влада країни скоротила проміжок між другою та третьою дозою з п'яти до трьох місяців.