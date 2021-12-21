Нардеп Беленюк подарував комусь 1,3 млн грн

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Гроші він отримав за участь в Олімпіаді.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти дізналися, що нардеп президентської фракції «Слуга народу» Жан Беленюк отримав 29 листопада нагороду 1,5 мільйона гривень за участь в Олімпійських іграх. Гроші йому було передано від управління молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації.
Так, частину грошей він подарував про це йдеться в Єдиному реєстрі декларацій. 1,3 мільйона гривень дістались в подарунок невідомій особі. А саме 6 грудня. Журналісти відзначили, що подарунок був зроблений в Україні.
Нагадаємо, також депутат 9 серпня отримав 3,3 млн гривень нагороди за участь в Олімпійських іграх.
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