Нардеп Беленюк подарував комусь 1,3 млн грн

Аня Мартинюк 21 грудня 2021, 14:00

Гроші він отримав за участь в Олімпіаді.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти дізналися, що нардеп президентської фракції «Слуга народу» Жан Беленюк отримав 29 листопада нагороду 1,5 мільйона гривень за участь в Олімпійських іграх. Гроші йому було передано від управління молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації.

Так, частину грошей він подарував про це йдеться в Єдиному реєстрі декларацій. 1,3 мільйона гривень дістались в подарунок невідомій особі. А саме 6 грудня. Журналісти відзначили, що подарунок був зроблений в Україні.

Нагадаємо, також депутат 9 серпня отримав 3,3 млн гривень нагороди за участь в Олімпійських іграх.