Тимошенко дала пораду підозрюваному у держзраді Порошенку

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Каже, йому не треба нікуди тікати.
Новину передає «Преса України».
Лідер фракції "Батьківщини" Юлія Тимошенко знову з’явилась у телепросторі. Вона прокоментувала втечу лідера ПЄС Петра Порошенка, якого підозрюють у держзраді та сприянні тероризму.
«Ви знаєте трохи мою історію, що я пройшла через усі ці політичні репресії - причому найгіршого рівня. Я б хотіла дати кілька важливих порад (Петру Порошенко - Ред.). Перше, якщо він вірить у свою правоту і якщо в душі, серце у його все спокійно з приводу всіх цих подій, категорично йому не можна виїжджати з країни. Судитися і доводити, що ти не порушував закону і що твоя позиція чесна», - заявила Тимошенко в ефірі телеканалу "Україна 24".
Нагадаємо, Юля Тимошенко сиділа у в’язниці, коли Петро Порошенко був міністром при президентстві Віктора Януковича.
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