В Україні зміняться ціни на сир

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Стало відомо, чому.
Новину передає «Преса України».
В Україні зміниться ціни на вітчизняний сир на тлі ввезення в країну рекордної партії імпортного товару. Напередодні новорічних свят до України привезли велику партію сиру з-за кордону - близько 4 тонн.
Експерти зазначають, що вітчизняним виробникам доведеться або скорочувати виробництво сиру, або знижувати ціну.
Також вони зазначають, що в Україні, на відміну від інших країн, напередодні новорічних свят дорожчають продукти. Так, мандарини можуть коштувати до 50 грн за кілограм.
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