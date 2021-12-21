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В Україні зміняться ціни на сир

Аня Мартинюк 21 грудня 2021, 09:42
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В Україні зміняться ціни на сир

Стало відомо, чому.

Новину передає «Преса України».

В Україні зміниться ціни на вітчизняний сир на тлі ввезення в країну рекордної партії імпортного товару. Напередодні новорічних свят до України привезли велику партію сиру з-за кордону - близько 4 тонн.

Експерти зазначають, що вітчизняним виробникам доведеться або скорочувати виробництво сиру, або знижувати ціну.

Також вони зазначають, що в Україні, на відміну від інших країн, напередодні новорічних свят дорожчають продукти. Так, мандарини можуть коштувати до 50 грн за кілограм.

 

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