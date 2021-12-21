В Україні плюс 6029 ковідних хворих

Аня Мартинюк 21 грудня 2021, 09:01

Понад 13 мільйонів українців вакцинувалися.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні за 20 грудня померли 346 пацієнтів з коронавірусом. Нових хворих зафіксовано 6029. Серед них 390 дітей та 180 медпрацівників.

Відомо, що 1061 особу госпіталізовано. Одужали 18 850 людей.

«За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 3 616 716 осіб;

одужали – 3 357 405 осіб;

летальних наслідків – 93 608;

проведено ПЛР-тестування – 16 532 593», - йдеться в повідомленні.

В Україні понад 13 млн осіб отримали дві дози вакцини проти ковіду.