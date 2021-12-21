В Україні плюс 6029 ковідних хворих

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Понад 13 мільйонів українців вакцинувалися.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, в Україні за 20 грудня померли 346 пацієнтів з коронавірусом. Нових хворих зафіксовано 6029. Серед них 390 дітей та 180 медпрацівників.
Відомо, що 1061 особу госпіталізовано. Одужали 18 850 людей.
«За весь час пандемії в Україні:
захворіли – 3 616 716 осіб;
одужали – 3 357 405 осіб;
летальних наслідків – 93 608;
проведено ПЛР-тестування – 16 532 593», - йдеться в повідомленні.
В Україні понад 13 млн осіб отримали дві дози вакцини проти ковіду.
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