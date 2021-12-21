Шмигаль доповів, коли МОЗ прийме рішення щодо бустерної вакцинації

Аня Мартинюк 21 грудня 2021, 08:31

Також стало відомо, чим бустерна доза відрізняється від третьої дози.

Новину передає «Преса України».

За даними очільника українського уряду Дениса Шмигаля, МОЗ призначив рішення про терміни та порядок бустерної вакцинації в Україні.

«У четвер (23 грудня - Ред.) в Мінохорони буде розглянута рада експертів, яка прийме рішення про дату і час застосування третьої - бустерної - доз вакцини», - заявив Шмигаль.

За його словами, з 16 грудня деякі категорії українців вже отримують третю дозу вакцини від коронавірусу. Але це не бустерна, а третя доза вакцини, яку вводять людям з ослабленим імунітетом, яким може бути недостатньо двох доз. Бустерна доза доступна усім охочим.