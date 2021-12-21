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Шмигаль доповів, коли МОЗ прийме рішення щодо бустерної вакцинації

Аня Мартинюк 21 грудня 2021, 08:31
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Шмигаль доповів, коли МОЗ прийме рішення щодо бустерної вакцинації

Також стало відомо, чим бустерна доза відрізняється від третьої дози.

Новину передає «Преса України».

За даними очільника українського уряду Дениса Шмигаля, МОЗ призначив рішення про терміни та порядок бустерної вакцинації в Україні.

«У четвер (23 грудня - Ред.) в Мінохорони буде розглянута рада експертів, яка прийме рішення про дату і час застосування третьої - бустерної - доз вакцини», - заявив Шмигаль.

За його словами, з 16 грудня деякі категорії українців вже отримують третю дозу вакцини від коронавірусу. Але це не бустерна, а третя доза вакцини, яку вводять людям з ослабленим імунітетом, яким може бути недостатньо двох доз. Бустерна доза доступна усім охочим.

 

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