В каких случаях без интернет маркетинга не обойтись?

zmxn 19 грудня 2021, 01:43

Сегодня интернет маркетинг играет одну из главных ролей в разработке сайтов, поскольку качественная проработка контента обеспечит успех и в других направлениях, например SEO и SMM.

Современный интернет маркетинг предлагает на выбор различный вид контента: блоги, короткие посты в соцсетях, видеоролики, инфографика или микс из всего перечисленного. Кроме того, по цене это относительно недорогое онлайн продвижение, а процент привлечения потенциальных клиентов высок.

Интернет маркетинг не только занимается продвижением сайтов, используя контекстную рекламу и поисковую оптимизацию. С внедрением новых методов отличия между существующими со временем исчезают. Ранее медийная и контекстная реклама работала по отдельности, а сейчас они связаны одним интерфейсом рекламного кабинета. Идентичная ситуация произошла с SEO, контент-маркетингом и PR, теперь они дополняя друг друга успешно продвигают проект. Основные цели всех инструментов интернет маркетинга:

привлечение пользователей;

повышение узнаваемости бренда;

увеличение продаж или спроса на услуги компании.

Агентство интернет маркетинга Artjoker комплексно подходит к использованию инструментов и использует их согласно специфике бренда. Мы не ставим все на один канал, чтобы быть лучше, чем ваши конкуренты.

С чего начинается интернет маркетинг

Перед проведением интернет маркетинга следует определить текущие позиции, проанализировать рейтинг сайта, источники и объем трафика, юзабилити и конверсию веб ресурса. В Similarweb проводится анализ конкурентов, мы смотрим на их проекты и идеи продвижения в интернете, с кем сотрудничает компания, для лучшего продвижения вашей фирмы. Дальше разрабатывается стратегия, определяется главная цель, она может быть ориентирована на объем трафика или на место при поисковых запросах. Для информационного ресурса важна большая аудитория, а для интернет магазина огромного количества привлеченных пользователей не достаточно, тут должна быть простая навигация и юзабилити. В противном случае уйдет хорошая сумма на SEO, но результат себя не окупит.

Обязательно строится план стратегии интернет маркетинга:

задачи;

инструменты;

определение сроков;

определение показателей;

документальное оформление стратегии;

согласование с сотрудниками.

Преимущества интернет маркетинга

Каждый коммерческий проект, сайт и аккаунт требует продвижения, с помощью интернет маркетинга легко выполнить основные задачи:

выход на целевую аудиторию с выборочной настройкой рекламы за счет таргетирования;

постоянная поддержка связи и взаимодействия с аудиторией;

быстрый запуск рекламной компании (1-2 дня);

пользование услугами компании с любого континента благодаря отсутствию границ интернет рынка;

выбор наиболее эффективных и экономичных клиентов с помощью аналитики.

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что самым оптимальным инструментом по продвижению и привлечению целевой аудитории является интернет маркетинг.

Бывает, что маркетинговая часть недостаточно разработана и не получены ожидаемые результаты, это можно определить по таким признакам:

сайт не приносит продаж; нет отдачи после вкладывания больших денег в продвижение; реклама неэффективна и не выполняет свои функции.

Если вы столкнулись с такой проблемой, рекомендуем обратиться к компании, которая квалифицируется на интернет маркетинге.