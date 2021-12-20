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РФ назвала умови для військової відповіді НАТО

Аня Мартинюк 20 грудня 2021, 10:55
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РФ назвала умови для військової відповіді НАТО

Свою думку висловив Костянтин Гаврилов.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 грудня, стало відомо, що Костянтин Гаврилов, глава російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями, пригрозив НАТО військовою відповіддю у разі подальшого тиску.

За його словами, в альянсі мають серйозно поставитися до пропозицій РФ та перестати наступати на "хворі точки".

«Настає у відносинах Росії і НАТО момент істини. Не можна постійно наступати на хворі точки Росії, потрібно визначатися... Розмова має бути серйозною, і всі в НАТО чудово розуміють, незважаючи на всю силу і міць, що необхідно робити конкретні політичні дії, інакше альтернатива - це військово-технічна та військова відповіді Росії», - заявив Гаврилов російським ЗМІ.

Він додав, що треба вести тісніший діалог зі США.

 

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