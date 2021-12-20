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Але головне – у ній можна возити велику сім'ю.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що у BMW X3 відбувся фейсліфт, який відповідає всім необхідним параметрам. Будь то бензиновий чи дизельний двигун, чи творіння BMW M, формула BMW X3 для сімейного автомобіля, що поєднує практичність, розкіш, продуктивність та можливості для всіх поверхонь, не змінилася.
Для останнього покоління, яке зазнало фейсліфтингу, це означає, що дизельний 2,0-літровий чотирициліндровий двигун постійно керує всіма спеціальними для M Sport колесами. Серед косметичних змін - більш смілива та дещо змінена передня решітка радіатора та опухлі задні ліхтарі.
Кермове керування є більш гладким, а ходові якості м’які. Як зазначили експерти, автівка достатньо комфортна для великої сім'ї.
10:20: У BMW X3 відбувся фейсліфт
09:04: У Франції шість дітей отримали передозування ковід-вакцини Pfizer
08:36: В Україні четвертий день поспіль знижується захворюваність на ковід
13:57: Половина українців вважає, що у 2021 році влада не мала жодного досягнення
13:16: Зеленський підписав закон про нові податки в ІТ-індустрії
12:54: В Італії затримали чоловіка з гігантською колекцією дитячої порнографії
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