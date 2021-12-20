Ізраїль не пускатиме мандрівників зі США та Канади

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На тлі поширення Омікрону.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 грудня, стало відомо, ізраїльські міністри сьогодні схвалили внесення Сполучених Штатів і Канади до свого червоного списку подорожей на тлі пандемії коронавірусу. Так, в Ізраїлі побоюються штаму коронавірусу Омікрон.
Також ізраїльтянам заборонено подорожувати в США та Канаду. Останніми тижнями в Ізраїлі спостерігається сплеск нових випадків більш інфекційного варіанту коронавірусу, а наприкінці листопада країна почала закривати свої кордони та обмежувати поїздки.
Інші країни, які були схвалені для включення до заборони на поїздки, це Бельгія, Канада, Німеччина, Угорщина, Італія, Марокко, Португалія, Швейцарія та Туреччина.
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13:16: Зеленський підписав закон про нові податки в ІТ-індустрії
12:54: В Італії затримали чоловіка з гігантською колекцією дитячої порнографії
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