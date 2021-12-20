У Франції шість дітей отримали передозування ковід-вакцини Pfizer

Аня Мартинюк 20 грудня 2021, 09:04

Маленьким пацієнтам випадково вкололи забагато препарату.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 грудня, стало відомо, що у Франції шестеро дітей отримали вдвічі більше дозування COVID-вакцини Pfizer. Так, пацієнтам замість 10 мкг ввели дозу 20 мкг препарату. Інцидент мав місце 18 грудня в центрі вакцинації в Ле-Мані.

Як відомо, у лікарні вакцинували дітей віком від 5 до 11 років, схильних до ризику важких форм Covid-19, а також для дітей, які живуть в оточенні людини з ослабленим імунітетом. Відомо, що сім'ям, чиї діти отримали завелику дозу, повідомили про це.

Так, можливі наслідки передозування – лихоманка та болі у тілі.