В Україні четвертий день поспіль знижується захворюваність на ковід

Аня Мартинюк 20 грудня 2021, 08:36

За добу виявили 2 536 хворих.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Укрвїні знову побільшало ковідних хворих. За 19 грудня в країні виявили 2 536 осіб з цією хворобою. Уже четвертий день поспіль фіксується зменшення кількості хворих.

Серед нових хворих 250 дітей та 26 медиків. 1 241 людини відправили на лікування у лікарні. За минулу добу померли 157 людей, 6690 одужали.

За даними МОЗ, 3027 українців зробили щеплення від ковіду.