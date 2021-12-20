У Франції шість дітей отримали передозування ковід-вакцини Pfizer 09:04
В Україні четвертий день поспіль знижується захворюваність на ковід 08:36
Половина українців вважає, що у 2021 році влада не мала жодного досягнення 13:57
Зеленський підписав закон про нові податки в ІТ-індустрії 13:16
В Італії затримали чоловіка з гігантською колекцією дитячої порнографії 12:54
Австрія пускатиме до себе вакцинованих трьома дозами від коронавірусу 11:47
В Україні зафіксували перший випадок зараження штамом "Омікрон" 11:06
У Єгипті вперше зафіксували штам коронавірусу «Омікрон» 10:25
Мільярди на культуру: Як розподілені кошти у держбюджеті України на 2022 рік 09:12
У вакцинованих препаратом Pfizer дітей почали виникати проблеми із серцем 14:01
У ВРУ депутатів на новорічні канікули проводжав оркестр 11:27
У Європі реалізовуватимуть пігулки Pfizer проти коронавірусу 09:09
За добу виявили 2 536 хворих.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, в Укрвїні знову побільшало ковідних хворих. За 19 грудня в країні виявили 2 536 осіб з цією хворобою. Уже четвертий день поспіль фіксується зменшення кількості хворих.
Серед нових хворих 250 дітей та 26 медиків. 1 241 людини відправили на лікування у лікарні. За минулу добу померли 157 людей, 6690 одужали.
За даними МОЗ, 3027 українців зробили щеплення від ковіду.
09:04: У Франції шість дітей отримали передозування ковід-вакцини Pfizer
08:36: В Україні четвертий день поспіль знижується захворюваність на ковід
13:57: Половина українців вважає, що у 2021 році влада не мала жодного досягнення
13:16: Зеленський підписав закон про нові податки в ІТ-індустрії
12:54: В Італії затримали чоловіка з гігантською колекцією дитячої порнографії
11:47: Австрія пускатиме до себе вакцинованих трьома дозами від коронавірусу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.