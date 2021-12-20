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В Україні четвертий день поспіль знижується захворюваність на ковід

Аня Мартинюк 20 грудня 2021, 08:36
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В Україні четвертий день поспіль знижується захворюваність на ковід

За добу виявили 2 536 хворих.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Укрвїні знову побільшало ковідних хворих. За 19 грудня в країні виявили 2 536 осіб з цією хворобою. Уже четвертий день поспіль фіксується зменшення кількості хворих.

Серед нових хворих 250 дітей та 26 медиків. 1 241 людини відправили на лікування у лікарні. За минулу добу померли 157 людей, 6690 одужали. 

За даними МОЗ, 3027 українців зробили щеплення від ковіду.

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