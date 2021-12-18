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Опитування проходило у період з 28 листопада до 10 грудня.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 грудня, стало відомо, що 47% українців, опитаних Українським інститутом майбутнього (UIF), не побачили жодного здобутку української влади за 2021 рік. Для 10% - «важко сказати».31% респондентів вважають головною подією 2021 року пандемію та примусову вакцинацію.
Серед опитаних, які все ж виділяють здобутки влади за рік:
40% згадали будівництво доріг;
12% - вакцинацію від коронавірусу;
6% - розвиток цифрових послуг;
8% респондентів запам'ятали будівництво та ремонт доріг;
6% – війну на Донбасі;
4% – святкування 30-ї річниці Незалежності України;
3% - підвищення цін на товари та послуги;
2% - вагнергейт;
0,4% - розвиток додатку «Дія».
13:57: Половина українців вважає, що у 2021 році влада не мала жодного досягнення
13:16: Зеленський підписав закон про нові податки в ІТ-індустрії
12:54: В Італії затримали чоловіка з гігантською колекцією дитячої порнографії
11:47: Австрія пускатиме до себе вакцинованих трьома дозами від коронавірусу
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10:25: У Єгипті вперше зафіксували штам коронавірусу «Омікрон»
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