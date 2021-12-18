Половина українців вважає, що у 2021 році влада не мала жодного досягнення

Аня Мартинюк 18 грудня 2021, 13:57

Опитування проходило у період з 28 листопада до 10 грудня.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 грудня, стало відомо, що 47% українців, опитаних Українським інститутом майбутнього (UIF), не побачили жодного здобутку української влади за 2021 рік. Для 10% - «важко сказати».31% респондентів вважають головною подією 2021 року пандемію та примусову вакцинацію.

Серед опитаних, які все ж виділяють здобутки влади за рік:

40% згадали будівництво доріг;

12% - вакцинацію від коронавірусу;

6% - розвиток цифрових послуг;

8% респондентів запам'ятали будівництво та ремонт доріг;

6% – війну на Донбасі;

4% – святкування 30-ї річниці Незалежності України;

3% - підвищення цін на товари та послуги;

2% - вагнергейт;

0,4% - розвиток додатку «Дія».