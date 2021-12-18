В Україні зростають темпи бустерної вакцинації

Половина українців вважає, що у 2021 році влада не мала жодного досягнення 13:57
Зеленський підписав закон про нові податки в ІТ-індустрії 13:16
В Італії затримали чоловіка з гігантською колекцією дитячої порнографії 12:54
Австрія пускатиме до себе вакцинованих трьома дозами від коронавірусу 11:47
В Україні зафіксували перший випадок зараження штамом "Омікрон" 11:06
У Єгипті вперше зафіксували штам коронавірусу «Омікрон» 10:25
Мільярди на культуру: Як розподілені кошти у держбюджеті України на 2022 рік 09:12
У вакцинованих препаратом Pfizer дітей почали виникати проблеми із серцем 14:01
У ВРУ депутатів на новорічні канікули проводжав оркестр 11:27
У Європі реалізовуватимуть пігулки Pfizer проти коронавірусу 09:09
Домашние фотоэпиляторы: как облегчить процесс эпиляции 00:40
Раніше таких було 14.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 грудня, стало відомо, що в Україні 60 людей в Україні отримали третю дози вакцини від ковіду. Повний курс вакцинації пройшли вже 12,9 мільйона людей. За даними прес-служби МОЗ, за минулу добу було вакциновано 136 962 особи.
«Першу дозу отримали 42 544 особи, повністю імунізовано - 94 358 осіб, додаткову дозу отримали 60 осіб», - йдеться у повідомленні.
Раніше міністр МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що Україна закупить таблетки Пфайзер для лякування хворих на коронавірус.
13:57: Половина українців вважає, що у 2021 році влада не мала жодного досягнення
13:16: Зеленський підписав закон про нові податки в ІТ-індустрії
12:54: В Італії затримали чоловіка з гігантською колекцією дитячої порнографії
11:47: Австрія пускатиме до себе вакцинованих трьома дозами від коронавірусу
11:06: В Україні зафіксували перший випадок зараження штамом "Омікрон"
10:25: У Єгипті вперше зафіксували штам коронавірусу «Омікрон»
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.