В Україні зростають темпи бустерної вакцинації

Аня Мартинюк 18 грудня 2021, 13:38

Раніше таких було 14.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 грудня, стало відомо, що в Україні 60 людей в Україні отримали третю дози вакцини від ковіду. Повний курс вакцинації пройшли вже 12,9 мільйона людей. За даними прес-служби МОЗ, за минулу добу було вакциновано 136 962 особи.

«Першу дозу отримали 42 544 особи, повністю імунізовано - 94 358 осіб, додаткову дозу отримали 60 осіб», - йдеться у повідомленні.

Раніше міністр МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що Україна закупить таблетки Пфайзер для лякування хворих на коронавірус.