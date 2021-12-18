Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У Дії з'явиться новий тип ковід-сертифікатів
  • В Україні ухвалили закон про якість навчальної літератури
  • Зеленський розгляне дві петиції щодо скасування обов'язкової вакцинації

Зеленський підписав закон про нові податки в ІТ-індустрії

Аня Мартинюк 18 грудня 2021, 13:16
Версія для друку
Зеленський підписав закон про нові податки в ІТ-індустрії

Айтішники були проти.  

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 18 грудня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський поставив свій підпис під законом закон Про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Він регулює податкові умови спеціального правового режиму Дія Сіті.

Так, відомо, що документ передбачає особливе оподаткування суб'єктів ІТ-індустрії, можливість вибору контрактної форми трудового договору при оформленні трудових відносин в ІТ-компаніях.

Як відомо, ВРУ ухвалила законопроект 14 грудня 2021 року. Айтішники виступили проти змін. Вони зазначили, що «не треба чіпати те, що й так добре працює».

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції