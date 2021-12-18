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Айтішники були проти.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 грудня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський поставив свій підпис під законом закон Про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Він регулює податкові умови спеціального правового режиму Дія Сіті.
Так, відомо, що документ передбачає особливе оподаткування суб'єктів ІТ-індустрії, можливість вибору контрактної форми трудового договору при оформленні трудових відносин в ІТ-компаніях.
Як відомо, ВРУ ухвалила законопроект 14 грудня 2021 року. Айтішники виступили проти змін. Вони зазначили, що «не треба чіпати те, що й так добре працює».
13:57: Половина українців вважає, що у 2021 році влада не мала жодного досягнення
13:16: Зеленський підписав закон про нові податки в ІТ-індустрії
12:54: В Італії затримали чоловіка з гігантською колекцією дитячої порнографії
11:47: Австрія пускатиме до себе вакцинованих трьома дозами від коронавірусу
11:06: В Україні зафіксували перший випадок зараження штамом "Омікрон"
10:25: У Єгипті вперше зафіксували штам коронавірусу «Омікрон»
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