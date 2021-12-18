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В Італії затримали чоловіка з гігантською колекцією дитячої порнографії

Аня Мартинюк 18 грудня 2021, 12:54
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В Італії затримали чоловіка з гігантською колекцією дитячої порнографії

У нього  виявлено понад мільйон файлів.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 18 грудня, стало відомо, що італійська поліція заарештувала 49-річного чоловіка, у якого було виявлено понад мільйон фотографій і відеозаписів, на яких зображені діти в статевих актах з дорослими.

Поліція встановила, що чоловік, який є музикантом, збирав файли близько 20 років.

«Чоловік зберігав файли на різних жорстких дисках, оптичних носіях і смартфоні, де вони були ретельно поділені на різні папки, відсортовані за типом фото/відео та віком жертв», - йдеться в повідомленні.

Відомо, що чоловік давав уроки неповнолітнім, хоча доказів насильства поки немає. 

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