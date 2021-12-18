В Італії затримали чоловіка з гігантською колекцією дитячої порнографії 12:54
Австрія пускатиме до себе вакцинованих трьома дозами від коронавірусу 11:47
В Україні зафіксували перший випадок зараження штамом "Омікрон" 11:06
У Єгипті вперше зафіксували штам коронавірусу «Омікрон» 10:25
Мільярди на культуру: Як розподілені кошти у держбюджеті України на 2022 рік 09:12
У вакцинованих препаратом Pfizer дітей почали виникати проблеми із серцем 14:01
У ВРУ депутатів на новорічні канікули проводжав оркестр 11:27
У Європі реалізовуватимуть пігулки Pfizer проти коронавірусу 09:09
Домашние фотоэпиляторы: как облегчить процесс эпиляции 00:40
ВРУ дозволила використати електронну згоду українців для трансплантації 14:03
Повномасштабна війна призведе до мільйонів жертв - Зеленський 13:14
У нього виявлено понад мільйон файлів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 грудня, стало відомо, що італійська поліція заарештувала 49-річного чоловіка, у якого було виявлено понад мільйон фотографій і відеозаписів, на яких зображені діти в статевих актах з дорослими.
Поліція встановила, що чоловік, який є музикантом, збирав файли близько 20 років.
«Чоловік зберігав файли на різних жорстких дисках, оптичних носіях і смартфоні, де вони були ретельно поділені на різні папки, відсортовані за типом фото/відео та віком жертв», - йдеться в повідомленні.
Відомо, що чоловік давав уроки неповнолітнім, хоча доказів насильства поки немає.
12:54: В Італії затримали чоловіка з гігантською колекцією дитячої порнографії
11:47: Австрія пускатиме до себе вакцинованих трьома дозами від коронавірусу
11:06: В Україні зафіксували перший випадок зараження штамом "Омікрон"
10:25: У Єгипті вперше зафіксували штам коронавірусу «Омікрон»
09:12: Мільярди на культуру: Як розподілені кошти у держбюджеті України на 2022 рік
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.