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Українців попередили про ріст цін на мандарини

Аня Мартинюк 18 грудня 2021, 12:24
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Українців попередили про ріст цін на мандарини

До 50 гривень за кілограм. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 18 грудня, стало відомо, що в Україні ціни на мандарини перед новим роком можуть здорожчати до 50 гривень за кілограм. Експерти зазначили, що ріст цін відбудеться на третину. 

Інші цитрусові, навпаки, дешевшатимуть. Також українських покупців попередили, що перед Новим роком супермаркети можуть не встигати змінювати ціни на продукти, тому між цуінниками на прилавку та чеку можуть бути значні розбіжності.

 

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