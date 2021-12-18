Українців попередили про ріст цін на мандарини

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До 50 гривень за кілограм.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 грудня, стало відомо, що в Україні ціни на мандарини перед новим роком можуть здорожчати до 50 гривень за кілограм. Експерти зазначили, що ріст цін відбудеться на третину.
Інші цитрусові, навпаки, дешевшатимуть. Також українських покупців попередили, що перед Новим роком супермаркети можуть не встигати змінювати ціни на продукти, тому між цуінниками на прилавку та чеку можуть бути значні розбіжності.
12:54: В Італії затримали чоловіка з гігантською колекцією дитячої порнографії
11:47: Австрія пускатиме до себе вакцинованих трьома дозами від коронавірусу
11:06: В Україні зафіксували перший випадок зараження штамом "Омікрон"
10:25: У Єгипті вперше зафіксували штам коронавірусу «Омікрон»
09:12: Мільярди на культуру: Як розподілені кошти у держбюджеті України на 2022 рік
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