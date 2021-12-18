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Але будуть виключення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 грудня, стало відомо, що австрійський уряд запроваджує додаткові карантинні обмеження. Так, маючи на меті уповільнити поширення штаму Omicron, в країну пускатимуть щеплених трьома дозами.
А саме з 20 жовтня туристи надаватимуть відповідний ковід-документ – про три дози щеплення, або довідку про перенесене за останній рік захворювання. Також нещеплені третьою дозою демонструватимуть негативний ПЛР-тест або ж будуть відправлені на карантин.
Вагітні та ті, кому вакцинація протипоказана, зможуть безперешкодно подорожувати.
12:54: В Італії затримали чоловіка з гігантською колекцією дитячої порнографії
11:47: Австрія пускатиме до себе вакцинованих трьома дозами від коронавірусу
11:06: В Україні зафіксували перший випадок зараження штамом "Омікрон"
10:25: У Єгипті вперше зафіксували штам коронавірусу «Омікрон»
09:12: Мільярди на культуру: Як розподілені кошти у держбюджеті України на 2022 рік
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