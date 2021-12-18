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Австрія пускатиме до себе вакцинованих трьома дозами від коронавірусу

Аня Мартинюк 18 грудня 2021, 11:47
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Австрія пускатиме до себе вакцинованих трьома дозами від коронавірусу

Але будуть виключення.  

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 18 грудня, стало відомо, що австрійський уряд запроваджує додаткові карантинні обмеження. Так, маючи на меті уповільнити поширення штаму Omicron, в країну пускатимуть щеплених трьома дозами. 

А саме з 20 жовтня туристи надаватимуть відповідний ковід-документ – про три дози щеплення, або довідку про перенесене за останній рік захворювання. Також нещеплені третьою дозою демонструватимуть негативний ПЛР-тест або ж будуть відправлені на карантин.

Вагітні та ті, кому вакцинація протипоказана, зможуть безперешкодно подорожувати. 

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