Австрія пускатиме до себе вакцинованих трьома дозами від коронавірусу

Аня Мартинюк 18 грудня 2021, 11:47

Але будуть виключення.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 грудня, стало відомо, що австрійський уряд запроваджує додаткові карантинні обмеження. Так, маючи на меті уповільнити поширення штаму Omicron, в країну пускатимуть щеплених трьома дозами.

А саме з 20 жовтня туристи надаватимуть відповідний ковід-документ – про три дози щеплення, або довідку про перенесене за останній рік захворювання. Також нещеплені третьою дозою демонструватимуть негативний ПЛР-тест або ж будуть відправлені на карантин.

Вагітні та ті, кому вакцинація протипоказана, зможуть безперешкодно подорожувати.