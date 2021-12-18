В Україні зафіксували перший випадок зараження штамом "Омікрон"

Аня Мартинюк 18 грудня 2021, 11:06

Проводиться епідеміологічне розслідування.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 грудня, стало відомо, що в Україні зафіксували перший випадок зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Про це повідомив міністр МОЗ Віктор Ляшко. За його словами, вірус виявили у пацієнта, який повернувся з ОАЕ.

Результати Центру громадського здоров'я України підтверджують наявність «Омікрону» у пацієнта, результати були отримані сьогодні вночі.

За словами Ляшка, пацієнт продовжує перебувати на лікуванні. Відомо, що проводиться епідеміологічне розслідування зазначеного випадку та додаткове розслідування контактних осіб.