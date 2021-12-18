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В Україні зафіксували перший випадок зараження штамом "Омікрон"

Аня Мартинюк 18 грудня 2021, 11:06
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В Україні зафіксували перший випадок зараження штамом "Омікрон"

Проводиться епідеміологічне розслідування.  

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 18 грудня, стало відомо, що в Україні зафіксували перший випадок зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Про це повідомив міністр МОЗ Віктор Ляшко. За його словами, вірус виявили у пацієнта, який повернувся з ОАЕ.

Результати Центру громадського здоров'я України підтверджують наявність «Омікрону» у пацієнта, результати були отримані сьогодні вночі.

За словами Ляшка, пацієнт продовжує перебувати на лікуванні. Відомо, що проводиться епідеміологічне розслідування зазначеного випадку та додаткове розслідування контактних осіб.

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