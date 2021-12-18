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У Єгипті вперше зафіксували штам коронавірусу «Омікрон»

Аня Мартинюк 18 грудня 2021, 10:25
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У Єгипті вперше зафіксували штам коронавірусу «Омікрон»
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