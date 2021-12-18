В Україні 7,5 тисяч нових ковідних хворих

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288 людей померли.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, в Україні 17 грудня в Україні виявили 7503 нових ковідних хворих. З них 674 дитини та 154 медпрацівники. Разом з тим одужали 18 534 людини. На жаль, 288 пацієнтів померли.
2018 людей за добу госпіталізували.
«За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 604 549 осіб; одужало – 3 324 999 осіб; летальних випадків – 92 929; проведено ПЛР-тестувань – 16 474 655», - додали у відомстві.
Також відомо, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 355 540 людей.
11:06: В Україні зафіксували перший випадок зараження штамом "Омікрон"
10:25: У Єгипті вперше зафіксували штам коронавірусу «Омікрон»
09:12: Мільярди на культуру: Як розподілені кошти у держбюджеті України на 2022 рік
14:01: У вакцинованих препаратом Pfizer дітей почали виникати проблеми із серцем
11:27: У ВРУ депутатів на новорічні канікули проводжав оркестр
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