В Україні 7,5 тисяч нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 18 грудня 2021, 09:47

288 людей померли.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні 17 грудня в Україні виявили 7503 нових ковідних хворих. З них 674 дитини та 154 медпрацівники. Разом з тим одужали 18 534 людини. На жаль, 288 пацієнтів померли.

2018 людей за добу госпіталізували.

«За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 604 549 осіб; одужало – 3 324 999 осіб; летальних випадків – 92 929; проведено ПЛР-тестувань – 16 474 655», - додали у відомстві.

Також відомо, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 355 540 людей.