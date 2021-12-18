Мільярди на культуру: Як розподілені кошти у держбюджеті України на 2022 рік

Аня Мартинюк 18 грудня 2021, 09:12

Влада не забула розтринькати гроші у маловажливі сфери.

Новину передає «Преса України».

У 2022 році гроші українських платників податків будуть витрачені наступним чином.

На пенсії витратять 200,6 млрд грн. Ще 66,6 млрд грн піде на соціальну допомогу та 41,4 млрд грн - на пільги та субсидії. На охорону здоров'я - 232,8 млрд. грн. На програму держгарантій медобслуговування населення – 157,3 млрд грн, на програму боротьби з епідеміями – 4,3 млрд грн та на вакцинацію населення – 2,6 млрд грн.

На освіту - 185,6 млрд грн. На зарплати вчителів – 108 млрд грн. На культуру витратять 11,8 млрд грн. На цифровізацію галузей економіки та розвиток ІТ-індустрії - 1 350 841,9 грн. На виплати стипендій – 5,1 млрд грн. На оборону виділять 136 млрд грн. 3 млрд грн заплатять вакцинованим українцям.

Прожитковий мінімум із січня становитиме 2 481 грн, з липня – 2 600 грн, з грудня – 2 684 грн. Мінімалка у жовтні зросте з 6,5 тис. грн. до 6,7 тис. грн. У погодинному еквіваленті вона дорівнюватиме 39,26 грн з січня та 40,46 грн - з жовтня. Мінімальна пенсія зросте з 1 934 грн у січні до 2 027 грн у липні та 2 093 грн у грудні.

Так, доходи держбюджету визначено у розмірі 1 трлн 323,9 млрд грн, а витрати - 1 трлн 499,4 млрд грн. Дефіцит бюджету – 188 млрд грн (або 3,5% ВВП).