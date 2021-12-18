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Українцям спрогнозували курс гривні у 2022 році

Аня Мартинюк 18 грудня 2021, 08:32
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Українцям спрогнозували курс гривні у 2022 році

Американська валюта відвойовуватиме позиції. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що середньорічний курс гривні до долара закладено у бюджеті України на 2022 рік на рівні 28,6–28,7 грн. Експерти відзначають, що до кінця грудня спостерігатиметься тенденція до подорожчання американської валюти до 28,0 грн. А саме на тлі очікувань щодо девальвації нацвалюти.

Експерти зазначають, що у наступному році середньорічний обмінний курс очікується на рівні 28,2 грн за долар. За підсумками поточного року цей показник становитиме 27,3 грн за долар.

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