Домашние фотоэпиляторы: как облегчить процесс эпиляции

zmxn 17 грудня 2021, 00:40

Фотоэпилятор - это устройство для удаления нежелательных волос с лица и тела мужчин и женщин. Эта эпиляция основана на новейших методах, используемых в косметологических институтах. Чтобы удалить волосы и их луковицу фотоэпилятор использует световой импульс, который растворяет корень волоса и предотвращает его повторный рост в рекордно короткие сроки.

Эти устройства рекомендуется использовать людям со светлой кожей. Использовать их смуглым и загорелым людям опасно из-за высокого риска получения ожогов.

Традиционное бритье хоть и практично, но оно должно быть регулярным. Воск эффективен, но его недостаток состоит в том, что нужно ждать, пока волосы полностью отрастут, прежде чем можно будет повторить процедуру. Использование электрических эпиляторов ассоциируется у женщин с неприятной болью и вросшими волосками. В повседневной жизни фотоэпиляторы уже стали достаточно популярными моделями. Они получили множество отзывов, в которых женщины из разных городов и стран рассказывали о положительном эффекте и опыте использования.

Конечная цель, однако, у этих видов эпиляции немного отличается, потому что, когда кто-то прибегает к фотоэпилятору, он надеется на накопительный эффект в результате которого волосы исчезнут полностью. Полностью избавиться от этой иногда утомительной процедуры - вот настоящая цель фотоэпиляция.

Все виды фотоэпиляторов имеют схожий принцип работы. В них встроены специальные криптоновые лампы, которые генерируют световые импульсы. У них есть определенная мощность и разные длины волн. При включении оборудования поток энергии активно воздействует на окружающие волосы и ткани - они постепенно нагреваются, что со временем приводит к гибели луковицы.

Избавиться от нежелательных волос за один раз не удастся - для полного избавления от них потребуется не менее 6 сеансов. После каждой процедуры волоски станут более тонкими, тусклыми, а при полном ослаблении фолликулов они будут выпадать.

Любое устройство для эпиляции имеет свои достоинства и недостатки, фотоэпилятор - не исключение. К преимуществам ю относятся:

возможность воздействия световых вспышек на любую зону (устройства можно использовать для глубокого бикини, удаления антенн, волос в подмышечных впадинах, руках, животе, ногах и интимных зонах);

возможность удаления фолликулов вне зависимости от глубины их расположения под кожей;

безболезненность процедуры, что особенно важно для людей с низким болевым порогом;

минимальное повреждение кожи во время процедуры, исключающее риск раздражения кожных покровов из-за отсутствия механических воздействий;

длительный эффект;

скорость процедуры - на удаление волос с участка обычно уходит не более 30 минут.

домашние фотоэпиляторы просты в использовании. они компактны и их можно брать с собой в поездку.

Технику допустимо применять в домашних условиях, тем самым экономя на походах к мастеру в салон. Эти устройства полностью безопасны. Все что требуется от пользователя - просто ознакомиться с инструкцией производителя.