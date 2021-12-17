Домашние фотоэпиляторы: как облегчить процесс эпиляции

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Фотоэпилятор - это устройство для удаления нежелательных волос с лица и тела мужчин и женщин. Эта эпиляция основана на новейших методах, используемых в косметологических институтах. Чтобы удалить волосы и их луковицу фотоэпилятор использует световой импульс, который растворяет корень волоса и предотвращает его повторный рост в рекордно короткие сроки.
Эти устройства рекомендуется использовать людям со светлой кожей. Использовать их смуглым и загорелым людям опасно из-за высокого риска получения ожогов.
Традиционное бритье хоть и практично, но оно должно быть регулярным. Воск эффективен, но его недостаток состоит в том, что нужно ждать, пока волосы полностью отрастут, прежде чем можно будет повторить процедуру. Использование электрических эпиляторов ассоциируется у женщин с неприятной болью и вросшими волосками. В повседневной жизни фотоэпиляторы уже стали достаточно популярными моделями. Они получили множество отзывов, в которых женщины из разных городов и стран рассказывали о положительном эффекте и опыте использования.
Конечная цель, однако, у этих видов эпиляции немного отличается, потому что, когда кто-то прибегает к фотоэпилятору, он надеется на накопительный эффект в результате которого волосы исчезнут полностью. Полностью избавиться от этой иногда утомительной процедуры - вот настоящая цель фотоэпиляция.
Все виды фотоэпиляторов имеют схожий принцип работы. В них встроены специальные криптоновые лампы, которые генерируют световые импульсы. У них есть определенная мощность и разные длины волн. При включении оборудования поток энергии активно воздействует на окружающие волосы и ткани - они постепенно нагреваются, что со временем приводит к гибели луковицы.
Избавиться от нежелательных волос за один раз не удастся - для полного избавления от них потребуется не менее 6 сеансов. После каждой процедуры волоски станут более тонкими, тусклыми, а при полном ослаблении фолликулов они будут выпадать.
Любое устройство для эпиляции имеет свои достоинства и недостатки, фотоэпилятор - не исключение. К преимуществам ю относятся:
Технику допустимо применять в домашних условиях, тем самым экономя на походах к мастеру в салон. Эти устройства полностью безопасны. Все что требуется от пользователя - просто ознакомиться с инструкцией производителя.
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