У вакцинованих препаратом Pfizer дітей почали виникати проблеми із серцем

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У США препаратом кололи дітей віком від 5 до 11 років.
Новину передає «Преса України».
Центри Сполучених Штатів Америки з контролю та профілактики захворювань (CDC) випустили важливу заяву. Виявилось, що у дітей віком 5-11 років, які щепилися від Covid-19 вакцинами Pfizer та BioNTech, виявили випадки міокардиту.
«CDC раніше заявляли, що частота випадків міокардиту у хлопчиків віком від 16 до 17 років може становити понад 69 випадків на мільйон других введених доз і близько 40 випадків на мільйон других доз у хлопчиків віком 12-15 років», - відзначили американські ЗМІ.
Але в CDC не надали інформацію про випадки міокардиту у віковій групі без вакцинації.
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