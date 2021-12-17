У вакцинованих препаратом Pfizer дітей почали виникати проблеми із серцем

Аня Мартинюк 17 грудня 2021, 14:01

У США препаратом кололи дітей віком від 5 до 11 років.

Новину передає «Преса України».

Центри Сполучених Штатів Америки з контролю та профілактики захворювань (CDC) випустили важливу заяву. Виявилось, що у дітей віком 5-11 років, які щепилися від Covid-19 вакцинами Pfizer та BioNTech, виявили випадки міокардиту.

«CDC раніше заявляли, що частота випадків міокардиту у хлопчиків віком від 16 до 17 років може становити понад 69 випадків на мільйон других введених доз і близько 40 випадків на мільйон других доз у хлопчиків віком 12-15 років», - відзначили американські ЗМІ.

Але в CDC не надали інформацію про випадки міокардиту у віковій групі без вакцинації.