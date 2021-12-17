14 українців отримали додаткову вакцину від ковіду

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У МОЗ нагадали, хто може отримати третю дозу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 грудня, стало відомо, що додаткову дозу вакцини від коронавірусу отримали 14 українців. Про це заявили у прес-службі МОЗ. Також зазначаєтсья, що минулої доби в країні було щеплено 132 991 особу.
«Вже 46,1% дорослого населення України отримали як мінімум одне щеплення проти Covid-19. 41,3% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%», - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, третю дозу вакцини від коронавірусу можуть отримати людини із ВІЛ-інфекцією; онкологією; люди після трансплантації органів; люди, які приймають імуносупресивні препарати; люди, які мають інші захворювання, що впливають на імунну систему.
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