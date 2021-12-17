14 українців отримали додаткову вакцину від ковіду

Аня Мартинюк 17 грудня 2021, 12:14

У МОЗ нагадали, хто може отримати третю дозу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 грудня, стало відомо, що додаткову дозу вакцини від коронавірусу отримали 14 українців. Про це заявили у прес-службі МОЗ. Також зазначаєтсья, що минулої доби в країні було щеплено 132 991 особу.

«Вже 46,1% дорослого населення України отримали як мінімум одне щеплення проти Covid-19. 41,3% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%», - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, третю дозу вакцини від коронавірусу можуть отримати людини із ВІЛ-інфекцією; онкологією; люди після трансплантації органів; люди, які приймають імуносупресивні препарати; люди, які мають інші захворювання, що впливають на імунну систему.