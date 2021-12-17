У ВРУ депутатів на новорічні канікули проводжав оркестр

Аня Мартинюк 17 грудня 2021, 11:27

Як у фільмі «Титанік».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 грудня, стало відомо, що у ВРУ для депутатів грає оркестр. Так, він проводжає їх на канікули. Журналіти тим часом жартують, згадуючи фільм «Титанік», де струнний квартет залишився грати на судні, що тоне.

Нагадаємо, після сьогоднішнього засідання народні депутати підуть на канікули. Це означає, що сесії не проводитимуться до 21 січня. З 17 до 21 січня депутати працюватимуть у комітетах, комісіях та депутатських фракціях та групах.