Українці почали тратити «Вовину тисячу» на книжки

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Деякі сайти не витримали різкого навантаження.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 грудня, стало відомо, що українці почали отримувати так звану «Вовину тисячу» за вакцинацію. Найбільший попит виявився на книги. Популярні книжкові інтернет-магазини повідомили, що не витримують натиску охочих потратити гроші у них.
Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що своєю активністю українці «поклали» декілька сайтів.
«Класний показник того, що ми читаюча нація», - зазначив він.
Нагадаємо, тисячу гривень за дві дози вакцини українці можуть витратити на квитки в кіно чи театр, квитки на потяг, абонемент в спортзал, книги.
11:27: У ВРУ депутатів на новорічні канікули проводжав оркестр
09:09: У Європі реалізовуватимуть пігулки Pfizer проти коронавірусу
14:03: ВРУ дозволила використати електронну згоду українців для трансплантації
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