Локдаунів в Україні не передбачається - Шмигаль

Аня Мартинюк 17 грудня 2021, 10:14

Але маски доведеться носити довго.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 грудня, голова українського уряду Денис Шмигаль заявив, що тотального карантину більше не передбачається, а от масковий режим не скасують впродовж декількох років. Він наголосив, що локдаунів допоможе уникнути щеплення.

«Понад 40% вакцинованих серед дорослого населення - це ключовий фактор, який нам дає можливість пообіцяти бізнесу, що локдаунів не буде», - заявив він.

Він додав, що заклади, де всі працівники вакциновані, й де відвідувачі вакциновані, обмежень фактично немає.