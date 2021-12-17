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Локдаунів в Україні не передбачається - Шмигаль

Аня Мартинюк 17 грудня 2021, 10:14
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Локдаунів в Україні не передбачається - Шмигаль

Але маски доведеться носити довго. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 грудня, голова українського уряду Денис Шмигаль заявив, що тотального карантину більше не передбачається, а от масковий режим не скасують впродовж декількох років. Він наголосив, що локдаунів допоможе уникнути щеплення.

«Понад 40% вакцинованих серед дорослого населення - це ключовий фактор, який нам дає можливість пообіцяти бізнесу, що локдаунів не буде», - заявив він.

Він додав, що заклади, де всі працівники вакциновані, й де відвідувачі вакциновані, обмежень фактично немає. 

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