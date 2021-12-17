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В Україні зафіксували рекорд з відтоку населення

Аня Мартинюк 17 грудня 2021, 09:43
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В Україні зафіксували рекорд з відтоку населення

За останні 11 років. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 грудня, стало відомо, що рекордна кількість українців не повернулися на батьківщину. За даними сервісу моніторингу Opendatabot, за 10 місяців 2021 року країну покинули і все ще не в'їхали понад 600 тисяч українців.

«Це найбільший показник останніх 11 років», - зазначено у повідомленні.

Також зазначається, що у першій половині 2010-х років Україна щороку втрачала близько півмільйона людей, але після 2014-го щорічна кількість тих, хто не повернувся, помітно знизилася. 2020-й рік показав позитивне сальдо. Тоді було на 80 тисяч більше осіб, які повернулися, в порівнянні з тими, які виїхали. 

В період з 2011 по 2020 роки до України не повернулися 2,6 млн громадян. Прогнозується, що якщо у грудні 2021-го не станеться масового повернення українців додому, то сукупне негативне сальдо за 11 років становитиме понад 3,3 млн людей.

 

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