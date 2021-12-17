Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У Дії з'явиться новий тип ковід-сертифікатів
  • В Україні ухвалили закон про якість навчальної літератури
  • Зеленський розгляне дві петиції щодо скасування обов'язкової вакцинації

У Європі реалізовуватимуть пігулки Pfizer проти коронавірусу

Аня Мартинюк 17 грудня 2021, 09:09
Версія для друку
У Європі реалізовуватимуть пігулки Pfizer проти коронавірусу

Україна одна з перших погодилась віддати гроші українських платників податків за американські таблетки. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 грудня, стало відомо, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дало добро екстренному використанню в країнах ЄС протиковидних ліків у таблетках компанії Pfizer. Їх даватимуть хворим на ранньому етапі захворювання.

Варто зазначити, що таблетки даватимуть людям навіть за умови, що препарат не пройшов повну перевірку регулюючих органів. Варто зазначити, що ці таблетки також купить у американської компанії Україна. А саме 300 тисяч курсів. За гроші українських платників податків.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції