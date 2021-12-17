У Європі реалізовуватимуть пігулки Pfizer проти коронавірусу

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Україна одна з перших погодилась віддати гроші українських платників податків за американські таблетки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 грудня, стало відомо, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дало добро екстренному використанню в країнах ЄС протиковидних ліків у таблетках компанії Pfizer. Їх даватимуть хворим на ранньому етапі захворювання.
Варто зазначити, що таблетки даватимуть людям навіть за умови, що препарат не пройшов повну перевірку регулюючих органів. Варто зазначити, що ці таблетки також купить у американської компанії Україна. А саме 300 тисяч курсів. За гроші українських платників податків.
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