В Україні захворюваність на ковід пішла на спад

Аня Мартинюк 17 грудня 2021, 08:30

За добу заразилося 8 899 людей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 грудня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні побільшало ковідних хворих. А саме на 8 899 осіб. Так, кількість хворих йде на спад. Як зазначається, серед нових хворих 779 дітей та 98 медиків. 2028 людей потрапили до лікарні.

328 людей померли та 21 650 одужали. За минулу добу 132 991 українець зробив щеплення від коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, за весь час пандемії в Україні виявили 3597046 випадків коронавірусу. На жаль, 92641 – летальний випадок.