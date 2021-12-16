ВРУ дозволила використати електронну згоду українців для трансплантації

Аня Мартинюк 16 грудня 2021, 14:03

305 депутатів підтримали відповідний законопроект.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 грудня, ВРУ дала добро використанню електронної згоди українців для трансплантації. Так, в цілому був ухвалений законопроект про трансплантацію №5831. Свій голос віддали 305 депутатів.

Згідно із законопроектом, передбачається перехід із 1 квітня 2023 року на фінансування трансплантації за програмою медичних гарантій. Варто зазначити, що законопроект передбачає, що письмова згода живого донора та згода батьків або інших законних представників на вилучення у анатомічних матеріалів або письмова відмова від раніше наданої такої згоди більше не потребує нотаріального посвідчення правочину або засвідчення справжності підпису нотаріусом.

Письмова згода живого донора на вилучення у нього органу або його частини надається донором особисто уповноваженому трансплант-координатору. Буде надаватись можливість використання електронної згоди громадян щодо трансплантації.

Також розширять список осіб, які вирішуватимуть долю органів родичів.