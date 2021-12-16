Українцям пояснили, чому Дія «губить» документи

Аня Мартинюк 16 грудня 2021, 13:41

Користувачам додатку пообіцяли, що так буде не завжди.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 грудня, українцям розповіли, чому в додатку «Дія» періодично зникають документи. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю ВВС Україна пояснив, що причина у відсутності єдиної бази даних.

Так, при великому навантаженні часто не витримують реєстри.

«Оскільки "Дія" не зберігає персональні дані, щоразу, коли ви авторизуєтеся, з усіх реєстрів підтягуються документи. Немає однієї бази даних, де все зберігається. Щоразу - це нові запити до реєстрів. А наші реєстри будувалися багато років, хоча ми їх і оновлюємо поступово, тому коли система не стабільна, реєстри не витримують, а інформація не підтягується. Але це не означає, що документи зникли, в цей час вони просто не підтягнулися», - зазначив він.

Михайло Федоров наголосив, що так буде не завжди.