Українцям пояснили, чому Дія «губить» документи

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Користувачам додатку пообіцяли, що так буде не завжди.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 грудня, українцям розповіли, чому в додатку «Дія» періодично зникають документи. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю ВВС Україна пояснив, що причина у відсутності єдиної бази даних.
Так, при великому навантаженні часто не витримують реєстри.
«Оскільки "Дія" не зберігає персональні дані, щоразу, коли ви авторизуєтеся, з усіх реєстрів підтягуються документи. Немає однієї бази даних, де все зберігається. Щоразу - це нові запити до реєстрів. А наші реєстри будувалися багато років, хоча ми їх і оновлюємо поступово, тому коли система не стабільна, реєстри не витримують, а інформація не підтягується. Але це не означає, що документи зникли, в цей час вони просто не підтягнулися», - зазначив він.
Михайло Федоров наголосив, що так буде не завжди.
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