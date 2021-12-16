Повномасштабна війна призведе до мільйонів жертв - Зеленський

Аня Мартинюк 16 грудня 2021, 13:14

Зеленський нагадав, що Україна не є членом НАТО.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 грудня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський виступив з гучною заявою. За його словами, повномасштабна війна в карїні призведе до мільйонів жертв. Така заява прозвучала на брифінгу у Брюсселі.

«Справді, протягом багатьох років Україна бачить себе в альянсі безпеки. Найактивніша стадія цього бажання та найвищий відсоток людей, які підтримують членство України в НАТО, з'явився саме після початку війни та окупації з боку Росії півострова Крим», - заявив Зеленський.

Разом з тим він наголосив, що Україна демонструє, що її армія на досить високому рівні і впевнена у своєму захисті.

«Але водночас, ми всі розуміємо, що чисельність нашої армії, незважаючи на її рівень, у рази менша, ніж чисельність армії Росії - однієї з найпотужніших армій. Тому ми точно розуміємо, що якщо буде повномасштабна війна, то ми розуміємо кількість - тисячі, сотні тисяч, мільйони жертв. Тому ми цього не хочемо, як будь-яка цивілізована країна», - пояснив президент.

Зеленський нагадав також, що Україна не є членом НАТО.