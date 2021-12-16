У Києві підпримець розставив біля метро надувні танки

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Це акція-перформанс.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 грудня, стало відомо, що у Києві біля метро «Арсенальна» з’явилися великі надувні танки. За словами підприємця Назара, це акція-перформанс. Так, чоловік стверджує, що він ошуканий підрядник, який виконував замовлення для однієї з військових частин у Миколаївській області.
«Минулого року військова частина А1890 у Миколаївській області оголосила тендер на закупівлю макетів військової техніки. Наша компанія виграла тендер і пошила на замовлення макети згідно з технічним завданням. Було замовлено 15 макетів розмірами один до одного», - зазначив Назар.
За його словами, замовник просто не прийняв замовлення, зазначивши, що товар не схожий на справжню військову техніку. Справою займеться суд.
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