У Києві підпримець розставив біля метро надувні танки

Аня Мартинюк 16 грудня 2021, 12:40

Це акція-перформанс.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 грудня, стало відомо, що у Києві біля метро «Арсенальна» з’явилися великі надувні танки. За словами підприємця Назара, це акція-перформанс. Так, чоловік стверджує, що він ошуканий підрядник, який виконував замовлення для однієї з військових частин у Миколаївській області.

«Минулого року військова частина А1890 у Миколаївській області оголосила тендер на закупівлю макетів військової техніки. Наша компанія виграла тендер і пошила на замовлення макети згідно з технічним завданням. Було замовлено 15 макетів розмірами один до одного», - зазначив Назар.

За його словами, замовник просто не прийняв замовлення, зазначивши, що товар не схожий на справжню військову техніку. Справою займеться суд.