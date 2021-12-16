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Українці проспонсорували 300 тисяч курсів препарату Pfizer

Аня Мартинюк 16 грудня 2021, 12:03
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Українці проспонсорували 300 тисяч курсів препарату Pfizer

Американці знову отримають гроші українських платників податків. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 грудня, стало відомо, що Україна підписала договір з американською компанією Pfizer щодо умов закупівлі інноваційного препарату "Паксловід". Його використають для амбулаторного лікування ковідних хворих.

Згідно з умовами договору, Україна купить 300 тисяч курсів "Паксловіду". Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що препарат не допустити ускладнень, госпіталізацій та смертей пацієнтів із коронавірусом із груп ризику.

Ляшко додав, що при призначенні "Паксловіда" протягом трьох днів після появи симптомів Сovid-19 відбувається скорочення госпіталізацій або смертельних випадків на 89% і на 85%.

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