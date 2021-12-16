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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 грудня, стало відомо, що Україна підписала договір з американською компанією Pfizer щодо умов закупівлі інноваційного препарату "Паксловід". Його використають для амбулаторного лікування ковідних хворих.
Згідно з умовами договору, Україна купить 300 тисяч курсів "Паксловіду". Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що препарат не допустити ускладнень, госпіталізацій та смертей пацієнтів із коронавірусом із груп ризику.
Ляшко додав, що при призначенні "Паксловіда" протягом трьох днів після появи симптомів Сovid-19 відбувається скорочення госпіталізацій або смертельних випадків на 89% і на 85%.
12:03: Українці проспонсорували 300 тисяч курсів препарату Pfizer
10:34: В Україні жовта ковід-зона стала вдвічі більшою за червону
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