В Україні жовта ковід-зона стала вдвічі більшою за червону

Аня Мартинюк 16 грудня 2021, 10:34

Й в країні не залишилось помаранчевих областей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 грудня, стало відомо, що в Україні не лишилося регіонів у помаранчевій ковід-зоні. Закарпатська та Одеська області тепер «жовті». За даними прес-служби МОЗ, у жовтій карантинній зоні Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька, Донецька, Вінницька, Хмельницька, Закарпатська, Одеська області.

У червоній зоні Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області.