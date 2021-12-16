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Й в країні не залишилось помаранчевих областей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 грудня, стало відомо, що в Україні не лишилося регіонів у помаранчевій ковід-зоні. Закарпатська та Одеська області тепер «жовті». За даними прес-служби МОЗ, у жовтій карантинній зоні Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька, Донецька, Вінницька, Хмельницька, Закарпатська, Одеська області.
У червоній зоні Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області.
12:03: Українці проспонсорували 300 тисяч курсів препарату Pfizer
10:34: В Україні жовта ковід-зона стала вдвічі більшою за червону
08:34: У Мережі показали США як вони є: Перша економіка світу «потопає» у безпритульних
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