В Україні за рік новорічний стіл подорожчав на 8%

Аня Мартинюк 16 грудня 2021, 10:18

Олів’є обійдеться в 198,54 грн.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 грудня, стало відомо, що новорічний стіл в Україні за рік здорожчав на 8%. Продукти на новорічний стіл коштуватимуть 1844,74 гривні. У прес-службі Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" зазначили, що на цю суму можна приготувати традиційні новорічні страви для чотирьох осіб. Сюди не включили делікатесів.

Вчені додали, що салат «Олів’є» вагою 3 кг коштуватиме 198,54 грн, що на 24,6% більше. Оселедець 0,5 кг філе обійдеться в 100 грн. Фрукти на святковому столі коштуватимуть 105,80 гривень. Батон коштуватиме 24 грн, а шоколадні цукерки – 170 грн за кілограм.