У Дії з'явиться новий тип ковід-сертифікатів

Аня Мартинюк 16 грудня 2021, 09:38

Для тих, хто тричі коловся від ковіду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 грудня, стало відомо, що українці після введення третьої дози вакцини від ковіду планують видавати в додатку «Дія» новий сертифікат про щеплення від коронавірусу.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що у відомстві уже готуються до запуску проекту із запровадження третьої дози вакцини проти COVID-19. Коли ж почнеться масова вакцинація, то сертифікат можна буде згенерувати у «Дії».

«Ми поки що думаємо про те, як виглядатиме новий сертифікат. Я не думаю, що ми плодитимемо нові сутності, швидше за все, просто апгрейднем поточний сертифікат», - заявив Федоров.

Також у відомстві готуються внести в Дію інформацію про щеплення українців за кордоном.