У Дії з'явиться новий тип ковід-сертифікатів

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Для тих, хто тричі коловся від ковіду.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 грудня, стало відомо, що українці після введення третьої дози вакцини від ковіду планують видавати в додатку «Дія» новий сертифікат про щеплення від коронавірусу.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що у відомстві уже готуються до запуску проекту із запровадження третьої дози вакцини проти COVID-19. Коли ж почнеться масова вакцинація, то сертифікат можна буде згенерувати у «Дії».
«Ми поки що думаємо про те, як виглядатиме новий сертифікат. Я не думаю, що ми плодитимемо нові сутності, швидше за все, просто апгрейднем поточний сертифікат», - заявив Федоров.
Також у відомстві готуються внести в Дію інформацію про щеплення українців за кордоном.
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