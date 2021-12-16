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Синоптик спрогнозувала українцям відчутні морози

Аня Мартинюк 16 грудня 2021, 09:02
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Синоптик спрогнозувала українцям відчутні морози

А також дощ та сніг. 

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталія Діденко розповіла, що атмосферний фронт циклону Matteo 16 грудня перетинатимуть територію України. Дощі очікуються в західних, північних та центральних областях, а у Карпатах - сніг. 

«Південну частину втримає від опадів антициклон із милим ім'ям Yascha, лише вночі на Одещині пройде дощ», - наголосила вона.

На Сході переважно без опадів, хіба Харківщини може торкнутися опадами атмосферний фронт. Температура повітря від 1 морозу до +4 градусів, у Криму +3+9 градусів. У Києві дощ та +1+3 градуси.

«Надалі волога погода домінуватиме, поступово дощі поступатимуться місцем мокрому снігу та снігу», - додала синоптик.

З 21 грудня Діденко прогнозує відчутні морози.

 

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