Синоптик спрогнозувала українцям відчутні морози

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А також дощ та сніг.
Новину передає «Преса України».
Український синоптик Наталія Діденко розповіла, що атмосферний фронт циклону Matteo 16 грудня перетинатимуть територію України. Дощі очікуються в західних, північних та центральних областях, а у Карпатах - сніг.
«Південну частину втримає від опадів антициклон із милим ім'ям Yascha, лише вночі на Одещині пройде дощ», - наголосила вона.
На Сході переважно без опадів, хіба Харківщини може торкнутися опадами атмосферний фронт. Температура повітря від 1 морозу до +4 градусів, у Криму +3+9 градусів. У Києві дощ та +1+3 градуси.
«Надалі волога погода домінуватиме, поступово дощі поступатимуться місцем мокрому снігу та снігу», - додала синоптик.
З 21 грудня Діденко прогнозує відчутні морози.
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