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Влада не допомагає людям, які потребують допомоги найбільше.
Новину передає «Преса України».
Український письменник Анатолій Улянов, який живе у США, показав табір безпритульних у Санта Круз, Каліфорнія. Так, тут нещодавно вдарили сильні дощі.
«Зацініть відео, зняте дроном над одним із таборів бездомних у Санта Круз, Каліфорнія, по якому щойно вдарили сильні дощі. Влада не надала людям ні засобів теплозахисту, ні евакуації на час шторму. Видовище із першої економіки світу», - зазначив він.
Улянов додав, що у США є ряд причин, чому країна переповнена безпритульними. Серед них: 31% втрата роботи, 20% алкоголізм-наркоманія, 15% розлучення, 13% вигнали з дому, 7% домашнє насильство, 10% виселення, 7% психічні розлади, 7% проблеми зі здоров'ям, 12% інкарцерація, 1% проблема знайти житло після інкарцерації.
08:34: У Мережі показали США як вони є: Перша економіка світу «потопає» у безпритульних
13:57: ПриватБанк та Ощадбанк тепер видають картки для «Вовиної тисячі»
10:39: В Україні ухвалили закон про якість навчальної літератури
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