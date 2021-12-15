ПриватБанк та Ощадбанк тепер видають картки для «Вовиної тисячі»

Аня Мартинюк 15 грудня 2021, 13:57

Стало відомо, як українці можуть отримати гроші за вакцинацію.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі ПриватБанку та Ощадбанку повідомили, що почали випускати оналйн-картки для проекту «Е-підтримка». Клієнтам достатньо подати заяву на отримання спеціальної картки «Е-підтримка» у мобільних додатках або офлайн у відділеннях банків.

«Перевірте, що додаток Приват24 останньої версії (або оновіть його тут: https://bit.ly/Privat24_markets). Зайдіть в меню «Гаманець»; Натисніть «Додати» — єПідтримка; Підпишіть заяву на відкриття картки, аби дані надійшли в Дію. Чи відкривайте картку за посиланням: https://events.pb.ua/help-card .Далі перейдіть у застосунок Дія, виберіть картку єПідтримка ПриватБанку та подайте заявку на виплату 1000 грн. Отримати допомогу можна після старту виплат по державній програмі з 19 грудня», - розповіли у найбільшому системному банку країни ПриватБанку.

Гроші можна витратити протягом 4 місяців з моменту їх отримання. А саме на транспорт, театр, книги, заняття спортом, купівлю ліків та інше.