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Стало відомо, як українці можуть отримати гроші за вакцинацію.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі ПриватБанку та Ощадбанку повідомили, що почали випускати оналйн-картки для проекту «Е-підтримка». Клієнтам достатньо подати заяву на отримання спеціальної картки «Е-підтримка» у мобільних додатках або офлайн у відділеннях банків.
«Перевірте, що додаток Приват24 останньої версії (або оновіть його тут: https://bit.ly/Privat24_markets). Зайдіть в меню «Гаманець»; Натисніть «Додати» — єПідтримка; Підпишіть заяву на відкриття картки, аби дані надійшли в Дію. Чи відкривайте картку за посиланням: https://events.pb.ua/help-card .Далі перейдіть у застосунок Дія, виберіть картку єПідтримка ПриватБанку та подайте заявку на виплату 1000 грн. Отримати допомогу можна після старту виплат по державній програмі з 19 грудня», - розповіли у найбільшому системному банку країни ПриватБанку.
Гроші можна витратити протягом 4 місяців з моменту їх отримання. А саме на транспорт, театр, книги, заняття спортом, купівлю ліків та інше.
13:57: ПриватБанк та Ощадбанк тепер видають картки для «Вовиної тисячі»
10:39: В Україні ухвалили закон про якість навчальної літератури
12:07: Майже 110 тисяч українців прострочили другу дозу вакцини
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