Рада перейменувала місто Володимир-Волинський

Аня Мартинюк 15 грудня 2021, 13:17

Володимир-Волинський XI—XII століттях був одним із найбільших міст Київської Русі.

Новину передає «Преса України».

ВРУ дала добро перейменуванню міста Володимир-Волинський, що у Волинській області. Тепер місто має назву Володимир. Сьогодні, 15 грудня, відповідне рішення підтримали 348 народних депутатів.

Варто зазначити, раніше відповідну ідею розкритикували у місті Володимир, що у РФ. Начальник управління зі зв'язків із громадськістю та ЗМІ адміністрації російського Володимира Олександр Карпилович заявляв, що «місто Володимир може бути лише одне і розташоване воно на території Російської Федерації».