Рада перейменувала місто Володимир-Волинський

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Володимир-Волинський XI—XII століттях був одним із найбільших міст Київської Русі.
Новину передає «Преса України».
ВРУ дала добро перейменуванню міста Володимир-Волинський, що у Волинській області. Тепер місто має назву Володимир. Сьогодні, 15 грудня, відповідне рішення підтримали 348 народних депутатів.
Варто зазначити, раніше відповідну ідею розкритикували у місті Володимир, що у РФ. Начальник управління зі зв'язків із громадськістю та ЗМІ адміністрації російського Володимира Олександр Карпилович заявляв, що «місто Володимир може бути лише одне і розташоване воно на території Російської Федерації».
10:39: В Україні ухвалили закон про якість навчальної літератури
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