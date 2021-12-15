В Україні ухвалили закон про якість навчальної літератури

Аня Мартинюк 15 грудня 2021, 10:39

Батьки зможуть скаржитися на погану якість посібників.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 грудня, стало відомо, про те, що в Україні визначили вимоги до якості літератури, яку використовують у навчальних закладах. Так, зі списку підручників виключать ті, які містять академічний плагіат, фабрикацію, фальсифікацію.

У ВРУ ухвалили відповідний законопроект 14 грудня. Як зазначається, до програми не може потрапити література з ознаками дискримінації, за винятком випадків, коли такі матеріали використовуються для ілюстрування або пояснення явищ дискримінації.

«Також підручники повинні відповідати принципам системності, науковості, доступності, віковим та психофізіологічним особливостям здобувачів освіти», - йдеться у документі.

Відомо, що ініціаторкою законопроекту є Інна Совсун. За її словами, новий законопроект дозволить батькам та вчителям скаржитися на погану якість посібників.