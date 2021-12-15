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Батьки зможуть скаржитися на погану якість посібників.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 грудня, стало відомо, про те, що в Україні визначили вимоги до якості літератури, яку використовують у навчальних закладах. Так, зі списку підручників виключать ті, які містять академічний плагіат, фабрикацію, фальсифікацію.
У ВРУ ухвалили відповідний законопроект 14 грудня. Як зазначається, до програми не може потрапити література з ознаками дискримінації, за винятком випадків, коли такі матеріали використовуються для ілюстрування або пояснення явищ дискримінації.
«Також підручники повинні відповідати принципам системності, науковості, доступності, віковим та психофізіологічним особливостям здобувачів освіти», - йдеться у документі.
Відомо, що ініціаторкою законопроекту є Інна Совсун. За її словами, новий законопроект дозволить батькам та вчителям скаржитися на погану якість посібників.
10:39: В Україні ухвалили закон про якість навчальної літератури
12:07: Майже 110 тисяч українців прострочили другу дозу вакцини
11:35: Україна залишила топ-10 країн із захворюваності на Covid-19
10:56: Поки Безос розважався торнадо забрав життя працівників Amazon
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