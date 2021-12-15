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У Гонконгу горить Світовий торговий центр

Аня Мартинюк 15 грудня 2021, 10:03
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У Гонконгу горить Світовий торговий центр

Є постраждалі. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 грудня, стало відомо, у Гонконгу горить Світовий торговий центр. За даними місцевих ЗМІ, сотні людей виявилися заблокованими на даху будівлі. Як зазначається, 7 людей постраждали. Вони отруїлися чадним газом. 

Рівень пожежі визначили як третій за шкалою від одного до п'яти. У Мережі з’явилися відео з місця події.

Рятувальна операція продовжується.

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