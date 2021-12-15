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Є постраждалі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 грудня, стало відомо, у Гонконгу горить Світовий торговий центр. За даними місцевих ЗМІ, сотні людей виявилися заблокованими на даху будівлі. Як зазначається, 7 людей постраждали. Вони отруїлися чадним газом.
Рівень пожежі визначили як третій за шкалою від одного до п'яти. У Мережі з’явилися відео з місця події.
Рятувальна операція продовжується.
10:39: В Україні ухвалили закон про якість навчальної літератури
12:07: Майже 110 тисяч українців прострочили другу дозу вакцини
11:35: Україна залишила топ-10 країн із захворюваності на Covid-19
10:56: Поки Безос розважався торнадо забрав життя працівників Amazon
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