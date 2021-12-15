В Україні 356 нових смертей від ковіду

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Та понад 8000 нових хворих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 грудня, стало відомо, що в Україні за минулу добу від коронавірусу померли 356 людей. Нових хворих побільшало на 8 109 людей. З них 707 дітей та 182 медики.
За даними прес-служби МОЗ, за весь період пандемії в Україні зафіксовано 91 958 смертей від коронавірусу. Щеплення зробили 14 221 538 осіб, з них отримали першу дозу вакцини – 14 221 536 осіб.
12:07: Майже 110 тисяч українців прострочили другу дозу вакцини
11:35: Україна залишила топ-10 країн із захворюваності на Covid-19
10:56: Поки Безос розважався торнадо забрав життя працівників Amazon
10:08: Зеленський розгляне дві петиції щодо скасування обов'язкової вакцинації
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