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В Україні 356 нових смертей від ковіду

Аня Мартинюк 15 грудня 2021, 09:36
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В Україні 356 нових смертей від ковіду

Та понад 8000 нових хворих. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 грудня, стало відомо, що в Україні за минулу добу від коронавірусу померли 356 людей. Нових хворих побільшало на 8 109 людей. З них 707 дітей та 182 медики.

За даними прес-служби МОЗ, за весь період пандемії в Україні зафіксовано 91 958 смертей від коронавірусу. Щеплення зробили 14 221 538 осіб, з них отримали першу дозу вакцини – 14 221 536 осіб.

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