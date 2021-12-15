У WhatsApp вводять нову функцію

Аня Мартинюк 15 грудня 2021, 09:05

Месенджер, який належить Фейсбук, знову підняв питання безпеки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 грудня, стало відомо, що популярний месенджер WhatsApp вводить нову функцію. У месенджері за замовчуванням буде прихований онлайн-статус користувача. А саме від тих людей, номер яких не збережений у телефонній книзі.

Додаток WhatsApp не показуватиме час останнього відвідування і онлайн-статус незнайомої користувачеві іншого облікового запису месенджера, тобто того, з яким користувач ніколи не листувався.