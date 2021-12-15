У WhatsApp вводять нову функцію

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Месенджер, який належить Фейсбук, знову підняв питання безпеки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 грудня, стало відомо, що популярний месенджер WhatsApp вводить нову функцію. У месенджері за замовчуванням буде прихований онлайн-статус користувача. А саме від тих людей, номер яких не збережений у телефонній книзі.
Додаток WhatsApp не показуватиме час останнього відвідування і онлайн-статус незнайомої користувачеві іншого облікового запису месенджера, тобто того, з яким користувач ніколи не листувався.
12:07: Майже 110 тисяч українців прострочили другу дозу вакцини
11:35: Україна залишила топ-10 країн із захворюваності на Covid-19
10:56: Поки Безос розважався торнадо забрав життя працівників Amazon
10:08: Зеленський розгляне дві петиції щодо скасування обов'язкової вакцинації
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