Мальта першою в Європі легалізувала марихуану

Аня Мартинюк 15 грудня 2021, 08:30

Тепер легкий наркотик доступний для особистого користування.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 грудня, стало відомо, що мальтійці можуть законно вирощувати марихуану для особистих цілей. Доросла людина може мати до семи грамів канабісу та вирощувати у себе вдома чотири рослини.

Так, Мальта стала першою з європейських країн, де легалізовано куріння та вирощування марихуани для особистого вживання. Але за куріння на публіці та при дітях каратимуть штрафами - 300-500 євро.

Разом з тим закон дає добро на створення товариства за статусом – некомерційні організації чисельністю до 500 осіб, які зможуть вирощувати коноплі для своїх членів.