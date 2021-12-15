Мальта першою в Європі легалізувала марихуану

Майже 110 тисяч українців прострочили другу дозу вакцини 12:07
Україна залишила топ-10 країн із захворюваності на Covid-19 11:35
Поки Безос розважався торнадо забрав життя працівників Amazon 10:56
Зеленський розгляне дві петиції щодо скасування обов'язкової вакцинації 10:08
Понад мільйон українців стали в чергу на "Вовину тисячу" 12:17
Південна Корея та КНДР готові припинити 70-річну війну 11:37
Ще дві українські області готуються вийти з червоної зони 10:18
Закон про вакцинацію – Як влада повільно хоронить українців під крилом «європартнерів» 09:43
Чим краще годувати кота 02:17
Тепер легкий наркотик доступний для особистого користування.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 грудня, стало відомо, що мальтійці можуть законно вирощувати марихуану для особистих цілей. Доросла людина може мати до семи грамів канабісу та вирощувати у себе вдома чотири рослини.
Так, Мальта стала першою з європейських країн, де легалізовано куріння та вирощування марихуани для особистого вживання. Але за куріння на публіці та при дітях каратимуть штрафами - 300-500 євро.
Разом з тим закон дає добро на створення товариства за статусом – некомерційні організації чисельністю до 500 осіб, які зможуть вирощувати коноплі для своїх членів.
12:07: Майже 110 тисяч українців прострочили другу дозу вакцини
11:35: Україна залишила топ-10 країн із захворюваності на Covid-19
10:56: Поки Безос розважався торнадо забрав життя працівників Amazon
10:08: Зеленський розгляне дві петиції щодо скасування обов'язкової вакцинації
12:17: Понад мільйон українців стали в чергу на "Вовину тисячу"
11:37: Південна Корея та КНДР готові припинити 70-річну війну
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.