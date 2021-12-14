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Майже 110 тисяч українців прострочили другу дозу вакцини

Аня Мартинюк 14 грудня 2021, 12:07
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Майже 110 тисяч українців прострочили другу дозу вакцини

Передумали чи не змогли вакцинуватися від ковіду вдруге. 

Новину передає «Преса України».

Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін повідомив, що в Україні ще не зафіксовано новий штам коронавірусу "Омікрон". Але він закликає бути пильними й вакцинуватися.

«Водночас близько 110 тисяч українців прострочили другу дозу антиковидної вакцини», - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні щеплення від коронавірусу роблять препаратами CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

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