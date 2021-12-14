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Передумали чи не змогли вакцинуватися від ковіду вдруге.
Новину передає «Преса України».
Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін повідомив, що в Україні ще не зафіксовано новий штам коронавірусу "Омікрон". Але він закликає бути пильними й вакцинуватися.
«Водночас близько 110 тисяч українців прострочили другу дозу антиковидної вакцини», - зазначив він.
Нагадаємо, в Україні щеплення від коронавірусу роблять препаратами CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.
12:07: Майже 110 тисяч українців прострочили другу дозу вакцини
11:35: Україна залишила топ-10 країн із захворюваності на Covid-19
10:56: Поки Безос розважався торнадо забрав життя працівників Amazon
10:08: Зеленський розгляне дві петиції щодо скасування обов'язкової вакцинації
12:17: Понад мільйон українців стали в чергу на "Вовину тисячу"
11:37: Південна Корея та КНДР готові припинити 70-річну війну
10:18: Ще дві українські області готуються вийти з червоної зони
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